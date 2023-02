Berlin - Die Berlin Volleys haben ihre Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am zweiten Spieltag der Zwischenrunde gewann der deutsche Meister sein Gruppenspiel daheim gegen den Erzrivalen VfB Friedrichshafen nach einer beeindruckenden Vorstellung mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:20). Vor 5284 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle verwandelte Marek Sotola gleich den ersten Matchball mit einem Ass. Die Volleys bauten damit ihre Tabellenführung vor dem Team vom Bodensee auf fünf Punkte aus.

Die BR Volleys mussten im Angriff ohne Ruben Schott auskommen, der wegen einer Reizung im rechten Knie geschont wurde. Den Nationalspieler vertrat der US-Amerikaner Cody Kessel. Im Mittelblock kam Nehemiah Mote für Saso Stalekar zum Zuge.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Durch ein Ass von Johannes Tille führten die Volleys erstmals mit neun Punkten Vorsprung (15:6). Maßgeblich trug dazu bei, dass ihr Dreierblock gegen die sonst so gefährlichen VfB-Angreifer Luciano Vicentin und Michal Superlak äußerst effektiv arbeitete. Anderseits fand Friedrichshafen keine Mittel, um der Angriffswucht des Gegners Einhalt zu gebieten.

Erst im dritten Satz schien Friedrichshafen auf dem Weg, die Dominanz des Kontrahenten zu brechen. Schnell führten die Gäste 4:1. Selbst als sich VfB-Angreifer Tim Peter beim Stande von 10:8 für sein Team am rechten Sprunggelenk verletzte und vom Feld getragen werden musste, verteidigten die Gäste noch eine Zeit lang ihre Führung. Nach einem Angriff ins Aus vom Slowenen Zig Stern gingen die Volleys bei 20:19 erstmals in diesem Satz in Führung und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.