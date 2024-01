Hettstedt - Bei einem Streit mit einem Jugendlichen in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein 29-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss. Nähere Umstände zu der Auseinandersetzung am Montagabend seien noch nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 17-Jähriger den Mann mit einem Gegenstand geschlagen und dabei schwer verletzt haben. Auch der 29-Jährige soll sich nach Angaben der Polizei in der Auseinandersetzung gewalttätig verhalten haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.