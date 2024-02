Peine - Ein 29 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Peine angeschossen worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu dem Zustand des Mannes machte die Polizei zunächst nicht. Unklar ist auch der Hintergrund des Vorfalls. Die Ermittlungen dauern an.