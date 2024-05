Wallenhorst - Ein 29-Jähriger ist in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er sei aus zunächst ungeklärter Ursache am Freitagmorgen von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Schätzungen der Polizei zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.