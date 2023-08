Hannover - Das geplante 29-Euro-Nahverkehrsticket für Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende könnte nach Plänen von Niedersachses Verkehrsminister Olaf Lies im kommenden Sommer starten. Zielmarke wäre, dass das Ticket zum Schuljahreswechsel 2024/2025 starten könne“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Dazu werde man sich eng mit den kommunalen Spitzenverbänden abstimmen, „aber wir müssen auch hierbei die finanzielle Situation der Haushalte berücksichtigen“, betonte der Minister.

In Niedersachsen gibt es vielerorts bereits ein Schüler- und Azubiticket. „In den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten wird diese Möglichkeit bereits genutzt. Auch dieses Ticket darf maximal 30 Euro kosten. Jetzt geht es um die Ausweitung auf ein 29-Euro-Deutschlandticket.“ Das bisherige Azubi-Ticket ist nur für eine bestimmte Region vorgesehen, also nicht für ganz Niedersachsen oder in weiteren Bundesländern.

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen wird das 29-Euro-Ticket als niedersachsenweite Lösung beschrieben. Mit einer möglichen Ausweitung auf eine deutschlandweite Nutzung könnten Schüler und Auszubildende aus Niedersachsen somit etwa auch in anderen Bundesländern Bus und Bahn fahren. In anderen Bundesländern gibt es das Deutschlandticket für Azubis bereits vergünstigt - in Mecklenburg-Vorpommern kostet es beispielsweise 29 Euro im Monat.