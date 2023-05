Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur.

Dresden - Zur Förderung benachteiligter Kinder und ihrer Bildungschancen können 281 Kitas in Sachsen zusätzliches Fachpersonal einstellen. Aus dem Programm „Kinder stärken 2.0“ werden sie mit rund 17,2 Millionen Euro gefördert, 8,9 Millionen Euro davon kommen aus EU-Mitteln, wie das Kultusministerium in Dresden am Montag mitteilte.

Bereits seit August 2022 profitierten 124 Kindertageseinrichtungen mit hohem Anteil von Mädchen und Jungen mit Lern- und Lebenserschwernissen, ab 1. Juli kämen weitere 157 dazu. Sie erhalten je eine zusätzliche Fachkraft im Umfang von bis zu 30 Wochenstunden.

Bei immer mehr Kindern mit unterschiedlichen Lebenssituationen und Fähigkeiten sei es „eine enorme Herausforderung“, allen gerecht zu werden, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Zusätzliches Personal helfe, Entwicklungsdefizite früh zu erkennen und abzubauen. „Das ist für einen guten Schulstart wichtig.“

Die zusätzliche Fachkraft helfe, individuelle Lern-, Leistungs- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu überwinden. „Von dieser Förderung profitieren letztlich alle Kinder.“