Niederoderwitz - Ein Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 178 bei Niederoderwitz im Landkreis Görlitz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige in der Nacht zum Samstag in Richtung Löbau unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in ein entgegenkommendes Auto krachte. Er starb demnach noch an der Unfallstelle.

Der 41 Jahre alte Fahrer des anderen Autos erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.