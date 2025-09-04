Spektakulärer Ausbruch: Ein Häftling klettert in Waldheim über Zäune und landet im Stacheldraht - am Ende geht alles ganz anders aus als geplant.

Waldheim - Ein Fluchtversuch eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist gescheitert. Wie die JVA mitteilte, überwand der 28-Jährige am Mittwochabend zunächst einen Zaun und kletterte auf das Tor der Kfz-Schleuse. Mehrere Medien verbreiteten ein Video, auf dem zu sehen war zu sehen, wie er zwischenzeitlich im Stacheldraht hängenblieb.

Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen setzte der Gefangene seinen Ausbruchsversuch fort und gelangte auf das Dach der Schleuse. An der Außenmauer war jedoch Endstation: Nach einem durch die Feuerwehr abgefederten Sturz konnten Bedienstete ihn festnehmen.

Der Mann erlitt nur leichte Verletzungen, wurde ärztlich untersucht und anschließend in eine andere sächsische Justizvollzugsanstalt verlegt. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, betonte die JVA.