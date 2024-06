Halle - Bei einer Auseinandersetzung in einem Bus in Halle ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sei mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge wurde er in der Nacht zum Samstag mit einem noch unbekannten Gegenstand aus einer größeren Gruppe von Menschen heraus angegriffen. Wer für die Verletzungen verantwortlich ist, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.