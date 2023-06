Greiz - Beim Verlegen einer Höhenstromleitung ist im Landkreis Greiz ein Arbeiter schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger habe am Dienstag beim Planetenwanderweg in Auma-Weidatal in einer Gondel in rund 20 Metern Höhe gearbeitet, berichtete die Polizei am Mittwoch. Aus bislang unbekannten Gründen habe sich die Gondel in Bewegung gesetzt und sei gegen die Dämmung eines Strommasten und ein Gitter gestoßen. Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Amt für Arbeitssicherheit untersuche den Vorfall, hieß es.