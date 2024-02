Dessau-Roßlau - Ein Mann soll eine 27 Jahre alte Frau in Dessau-Roßlau mehrfach umgestoßen, getreten und geschlagen haben. Derzeit werde von einer politischen Motivation ausgegangen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dessau-Roßlau am Freitag mit. Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus. Die 27-Jährige, die den Angaben zufolge aus Burkina Faso stammt, fuhr demnach am Dienstag auf einem Fahrrad, als ihr der 24 Jahre alte Tatverdächtige entgegenkam.

Der Mann soll sie den Angaben zufolge mehrmals rassistisch beleidigt und gestoßen haben, wodurch die 27-Jährige auf den Boden stürzte. Während sie auf dem Boden lag, soll der Mann sie geschlagen und getreten, und sie noch einmal umgestoßen haben, als sie sich erheben wollte. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung, und sucht Zeugen.