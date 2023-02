Hohen Neuendorf - In Bauprojekte im Bereich der Niederlassung Nordost der Autobahngesellschaft des Bundes werden in diesem Jahr 260 Millionen Euro investiert. Das seien zehn Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, sagte ein Sprecher der Niederlassung am Freitag in Hohen Neuendorf (Oberhavel).

Die Niederlassung Nordost kümmert sich nach eigenen Angaben um 1435 Autobahn-Kilometer, die von Berlin über Brandenburg bis zur Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern reichen. Das Gebiet zählt nach eigenen Angaben zu den größten innerhalb der Autobahn GmbH des Bundes. Die Gesellschaft übernimmt die Planung und den Betrieb der Autobahnen.

Auf der A9 wird den Angaben zufolge etwa von April bis voraussichtlich Dezember zwischen dem Autobahndreieck Potsdam und der Anschlussstelle Brück auf zwölf Kilometern die Fahrbahn erneuert. Auch der Ausbau der Hauptverkehrsachse A100 und verkehrstechnische Untersuchungen dafür beschäftigen die Gesellschaft. Zudem wird es für Erneuerungsarbeiten Sperrungen geben auf mehreren Abschnitten der A100 und der A111, vorgesehen sind dafür etwa die Oster- und Sommerferien.