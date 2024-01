Sömmerda - Ein 26-Jähriger ist in Sömmerda von einem gleichaltrigen Mann attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Angreifer am Dienstagabend unvermittelt zunächst den Mann so lange gewürgt haben, bis er Atemnot erlitt. Daraufhin soll er den Mann getreten, geschlagen und beleidigt haben. Zudem soll er einen Schlagring aus seiner Bauchtasche gezogen und versucht haben, ihn damit anzugreifen. Kurz darauf flüchtete der Tatverdächtige.

Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 26-Jährigen aufgenommen, aber bislang ohne Erfolg. Die genauen Hintergründe der Attacke seien noch unklar, hieß es.