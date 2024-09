Liepe - Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landesstraße im Landkreis Barnim gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf der L29 in Richtung Liepe unterwegs, einer beliebten Strecke für Motorradfahrer. Der 26-Jährige stürzte aus bisher unbekannten Ursachen auf Höhe Teufelsberg und kam in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.