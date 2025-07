Hohenwarsleben - Auf der A2 sind 25 Menschen bei einem Busunfall im Jerichower Land leicht verletzt worden. Der Reisebus mit ukrainischen Insassen fuhr in Folge von Verkehrsbehinderungen auf einen Lastwagen auf, wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilte.

Die A2 am Unfallort an der Anschlussstelle Theeßen war aufgrund eines Unfalls aus den vergangenen Tagen wegen Reinigungsarbeiten gesperrt, so dass es dort derzeit zu Behinderungen kommt. Vier der 25 Fahrgäste aus dem Bus wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lastwagen und Bus mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 150.000 Euro.