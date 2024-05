Westerstede - Ein 25-Jähriger ist bei einem Überschlag mit seinem Auto im Landkreis Ammerland schwer verletzt worden. Der Mann kam am späten Dienstagabend in Westerstede in einer Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. In der Folge überschlug sich das Auto. Der Schwerverletzte befreite sich eigenständig aus dem Wrack und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, wie die Polizei mitteilte.