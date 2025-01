Ein schwer verletzter Mann klingelt an einer Haustür und bittet um Hilfe. Es stellt sich heraus, dass er mehrere Schusswunden hat. Die Polizei stellt mehrere Verdächtige. Die Hintergründe sind unklar.

Bremen - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Bremen ist ein 25-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben mehrere Verdächtige im Alter zwischen 25 und 46 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen, wie es hieß.

Zum Tatgeschehen am Montagabend und zu den Hintergründen konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. Der Schwerverletzte hatte im Ortsteil Mahndorf an einer Haustür geklingelt und um Hilfe gebeten. Die Einsatz- und Rettungskräfte stellten bei dem Mann mehrere Schussverletzungen fest. In einem Krankenhaus wurde er notoperiert. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte der Polizeisprecher. Die Mordkommission ermittelt. Sie sucht nach Zeugen.