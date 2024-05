Berlin - Eine 25 Jahre alte Frau soll in Berlin-Hellersdorf ihren Freund mit einem Messer verletzt haben. Der 24-Jährige kam in der Nacht zum Montag mit Stichverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. In Lebensgefahr schwebte er demnach nicht.

Die beiden waren den Angaben zufolge in Streit geraten, in der Folge soll die Frau ihren Freund auf der Straße mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau wurde festgenommen, kam aber nach einer Blutentnahme und Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß, wie es hieß.