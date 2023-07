Dresden - Sachsen steckt in den kommenden fünf Jahren knapp 243 Millionen Euro in die Energiewende und den Klimaschutz. „Das ist ein Turbo für Energie und Klima im Freistaat“, sagte der auch für Klimaschutz zuständige Energieminister Wolfram Günther (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Ein Förderprogramm dieser Größe für dieses Thema habe es bisher im Freistaat noch nicht gegeben. „Bei aller Freude über diesen enormen Schub: Er ist bitternötig. Die Klimakrise ist in Sachsen mit aller Härte zu erleben, mit anhaltender Dürre, viel zu heißen Sommern, historisch geschädigten Wäldern.“

Günther zufolge ist auch die Energiewende dringlich. Es gehe darum, klimaneutral zu werden. „Die Wirtschaft im Freistaat braucht regional erzeugten Grünstrom. Zudem wollen wir Energie- und Industrieland bleiben auch angesichts eines Kohleausstiegs, der marktgetrieben weit vor 2038 stattfinden wird.“ Es gehe darum, den Mehrwert der Energiewende in Sachsen zu ernten. „Kurzum: Wir stellen für Sachsen rund 243 Millionen Euro bereit, für eine klimaneutrale Wirtschaft, für Investitionen von Kommunen, Vereinen, Forschungseinrichtungen. Denn hier werden Energiewende und Klimaschutz umgesetzt“, sagte Günther.

Das Programm enthält vier Module. Neben einer anwendungsorientierten Energie- und Klimaforschung geht es um Energieeffizienz und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die zukunftsfähige Energieversorgung. Voraussichtlich ab September dieses Jahres können Unternehmen, Kommunen, Zweckverbände, Genossenschaften, Stiftungen und Vereine aus Sachsen bei der Sächsischen Aufbaubank Zuwendungen für entsprechende Vorhaben beantragen.