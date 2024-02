Erfurt - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen in einer Lieferfirma in Erfurt ist ein 24-Jähriger mit einem Paketscanner schwer verletzt worden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Am Mittwochmorgen habe ein 33-Jähriger mit einem Paketscanner auf seinen 24 Jahre alten Arbeitskollegen eingeschlagen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach soll der 24-Jährige seinen Kollegen daraufhin mit einer Postbox geschlagen und leicht verletzt haben. Der 24-Jährige wurde im Kopfbereich schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge gab es zuvor zwischen den beiden Männern aus bislang unbekannten Gründen einen Streit.