Bremen - Der 24-Jährige, der in Bremen mutmaßlich seine Schwester umgebracht hat, befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit. Der Verdächtige war zuvor einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Der Mann, ein Somalier, hatte in der Nacht auf Sonntag die Polizei angerufen und gesagt, er habe seiner Schwester etwas angetan. Die Einsatzkräfte fanden die leblose 23-Jährige in einer Wohnung. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie dort. Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen.

Die Spurenlage deutet den Ermittlern zufolge darauf hin, dass die Frau aufgrund einer Fremdeinwirkung starb. Ihr Bruder stehe im dringenden Tatverdacht, sie getötet zu haben, hieß es. Zum Tatzeitpunkt hielten sich Familienangehörige in der Wohnung auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Angehörigen wurden von den Ermittlern befragt. Das Opfer wurde obduziert, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.