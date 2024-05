Chemnitz - Ein 24-Jähriger ist nach einem Streit im Chemnitzer Zentrum mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein Gleichaltriger tatverdächtig. Demnach kam das Opfer nach dem Vorfall am Samstagabend mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Der Angreifer ist nach den Angaben zunächst geflohen, kam jedoch nach dem Eintreffen der Polizei zum Tatort zurück. Auch er erlitt Verletzungen und war nach Angaben der Polizei „augenscheinlich alkoholisiert“. Der Tatverdächtige wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge war der Schwerverletzte mit einer Gruppe von Bekannten unterwegs, als plötzlich innerhalb der Gruppe ein Streit ausbrach. Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.