Ein Mediziner wird schwer am Kopf verletzt, ein Sanitäter erleidet eine Verletzung am Arm. Bei einem Rettungseinsatz in Laucha greift ein Mann plötzlich seine Helfer an.

Unstruttal - Im Burgenlandkreis ist ein Mann im psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer auf einen Notarzt und einen Rettungssanitäter losgegangen. Der Mediziner sei bei dem Angriff in Laucha schwer am Kopf verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei in Halle mit. Der Rettungssanitäter sei leicht am Unterarm verletzt worden. Der 24 Jahre alte Mann, in dessen Haus der Rettungsdienst gerufen worden war, soll sich „in einem psychischen Ausnahmezustand befunden“ haben, hieß es. Die Polizei überwältigt den Mann. Er wurde in einem Fachkrankenhaus untergebracht.