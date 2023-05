Berlin - Eine 24-Jährige ist im Berliner Ortsteil Friedrichshain mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Sie sei am späten Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum in der Tamara-Danz-Straße unterwegs gewesen, berichtete die Berliner Polizei am Freitag. Im Treppenhaus sei sie zunächst von einem 19-Jährigen unter vorgehaltenem Messer dazu aufgefordert worden, ihm ihre Handtasche auszuhändigen. Dann habe der Mann sie an die Wand gedrückt, gewürgt und ihr die Tasche entrissen, bevor er flüchtete.

Die 24-Jährige rannte dem Dieb hinterher und machte demnach mit Hilferufen auf sich aufmerksam. Polizisten nahmen den Mann kurz darauf fest. Die Frau kam mit Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus. Neben der Handtasche fanden die Polizisten bei dem 19-Jährigen weiteres Diebesgut - darunter ein Ausweis, eine Bankkarte und eine Versichertenkarte. Die Ermittlungen der Kripo dauerten an.