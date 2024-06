Kamenz - Zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September haben 23 Parteien Landeslisten eingereicht. Das teilte der Landeswahlleiter am Freitag nach Ablauf der Anmeldefrist mit. Unter den Parteien, die zur Wahl antreten wollen, sind neben den im Landtag vertretenen politischen Kräften auch Neulinge und kleinere Parteien wie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) oder die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Über die Teilnahme an der Landtagswahl 2024 im Freistaat entscheidet der Landeswahlausschuss am 5. Juli.