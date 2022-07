23-Jähriger soll einem Polizisten ins Gesicht gespuckt haben

Berlin - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Haselhorst soll ein 23-Jähriger einem Polizisten ins Gesicht gespuckt, ihn bedroht und gespottet haben, dass er ihn möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt habe. Der Polizist war am Donnerstag zusammen mit mehreren Kollegen in der Wohnung gewesen, um einen Mann zur erkennungsdienstlichen Behandlung abzuholen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie trafen jedoch zunächst nur dessen Lebensgefährtin an.

Als die Polizisten die Wohnung gerade wieder verlassen wollten, wurde auf einmal eine Tüte mit Drogen vom Balkon geworfen. Daraufhin holten sich die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss, betraten die Wohnung erneut und konnten bei der Durchsuchung weitere Beweise sicherstellen. Währenddessen erschien der 23 Jahre alte Verwandte des ursprünglich Gesuchten und behinderte nach Darstellung der Polizei die Durchsuchung. Dabei sei er auch auf den Polizisten losgegangen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, nach Feststellung seiner Personalien aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung ermittelt.