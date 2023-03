Hamburg - Zwei Wochen nach einem Angriff auf zwei Obdachlose an der Hamburger Reeperbahn ist der mutmaßliche Täter aus Leipzig verhaftet worden. Der 23-Jährige soll in der Nacht zum 28. Februar zwei Männer, die den Eingang eines Hotels als Schlafplatz nutzten, mit Schlägen und Tritten attackiert haben, wie die Hamburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Wohnungslosen im Alter von 30 und 31 Jahren seien unter anderem im Kopfbereich verletzt worden. Einem Passanten sei es gelungen, den Angreifer von weiterer Gewalt gegen die Männer abzuhalten.

Die Polizei konnte den 23-Jährigen den Angaben zufolge direkt nach der Tat festnehmen, musste ihn mangels Haftgründen aber wieder freilassen. Inzwischen habe die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erwirkt. Dieser sei am Dienstag von der Polizei in Leipzig vollstreckt worden.