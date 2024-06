Leipzig - Ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Leipzig-Schönau von einem Auto erfasst und verletzt worden. Am Sonntagabend habe ein 29-Jähriger mit seinem Auto nach rechts in die Lützner Straße abbiegen wollen und dabei den Fahrradfahrer übersehen, der die Straße bei einer grünen Ampel überquert habe, teilte die Polizei mit. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Der 23-Jährige musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.