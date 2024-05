23 Grad und Gewitter am Freitag in Sachsen erwartet

Dresden - Auf Regen und Gewitter müssen sich die Menschen in Sachsen am Freitag einstellen. Ab Mittag bis in die Abendstunden ist mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich sind demnach Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Bis auf 23 Grad klettern die Temperaturen. In der Nacht auf Samstag bleibt es stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen kühlen dann auf bis zu 8 Grad ab.