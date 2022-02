Polizei sucht diesen 227 Kilo schweren Einbrecher

In Kalifornien ist ein Serieneinbrecher unterwegs. Der Bär "Hank the Tank" soll über 200 Kilo auf die Waage bringen und frisst sich selbst durch seinen Winterschlaf.

Lake Tahoe/DUR/it - Die kalifornische Polizei ist auf der Suche nach einem tierischen Einbrecher. Der gesuchte Schwarzbär soll laut BBC bereits in zahlreiche Häuser in Lake Tahoe gewaltsam eingebrochen sein. Den Angaben nach soll er viel mehr Gewicht auf die Waage bringen als durchschnittliche Schwarzbären, die nur rund 120 Kilo wiegen. Stattliche 227 Kilo soll er mit sich tragen.

Da es in seiner Umgebung ein großes und vielfältiges Nahrungsangebot gibt, soll er sogar auf seinen Winterschlaf verzichtet haben. Der Bär, der aufgrund seiner Größe den Namen "Hank the Tank" (Hank der Panzer) bekommen hat, soll für 150 Vorfälle in der Region zwischen Nordkalifornien und Nevada verantwortlich sein.

Vor allem durch sein Gewicht ist es für den Bären ein Kinderspiel durch Garagentore oder Fenster zu brechen, um an Nahrung zu gelangen. "Bisher ist es noch niemandem gelungen, Hank von seinem Tun abzuhalten", sagte der Sprecher des örtlichen Department for Fish and Wildlife gegenüber der New York Times. So hätten Taser, Fallen oder Sirenen keine Auswirkung auf ihn gehabt, die ihn hätten vertreiben sollen.

Die Behörden gehen davon aus, dass sogar ein Abschuss oder die Einschläferung des Bären nötig werden könnte. Tierschützer hingegen fordern, dass er umgesiedelt wird. So wurde mitunter eine Petition gestartet, die fordert, dass Hank ein neues Zuhause in einem Schutzgebiet bekommt und nicht getötet wird.

In dem Aufruf heißt es auch, dass Anwohner den Bären als sanft und süß beschreiben, da er vielmehr auf das Essen fixiert sei und nicht auf die Menschen, die sich möglicherweise in dem Haus aufhalten.