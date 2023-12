Barsinghausen - Einen Tag nach einem schweren Unfall mit drei Autos in Barsinghausen bei Hannover, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist, bleibt die Ursache unklar. Ein 22-Jähriger sei auf der L392 mit seinem Wagen plötzlich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort prallte er gegen zwei entgegenkommende Autos. Der 22-Jährige starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

In den anderen Autos saßen ein 56-Jähriger, der mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde - und eine 48 Jahre alte Frau mit einem zehn Jahre alten Kind. Sie wurden am Donnerstagabend leicht verletzt. Am Unfallort kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die Verletzten. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.