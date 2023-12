Suhl - Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Suhl am Dienstagabend in einen vorbeifahrenden Zug gefahren. Der 22-Jährige wollte über den unbeschrankten Bahnübergang fahren und übersah dabei den Holzgüterzug, der auf den Gleisen am rangieren war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt.