22-Jährigen mit Messerstich in Bauch getötet: Prozessbeginn

Nach dem Tod eines jungen Mannes muss sich ein 28-Jähriger wegen Mordes am Landgericht Hannover verantworten.

Hannover - Er soll einen 22-Jährigen mit einem Messerstich in den Bauch getötet haben: Nach dem Tod des jungen Mannes muss sich ein 28-Jähriger ab heute wegen Mordes am Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Heimtücke vor. Der 22-Jährige war im Mai 2022 bewusstlos auf der Straße liegend von einem Ehepaar entdeckt worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er wenig später in einer Klinik - nach früheren Angaben der Anklagebehörde verblutete er innerlich. Für den Prozess sind acht Fortsetzungstermine geplant.

Auf dem Gehweg im Stadtteil Hannover-Döhren soll der Tatverdächtige dem Opfer das Messer in den Bauch gestoßen haben, wie das Gericht mitteilte. Zuvor hatte der Angeklagte demnach mit seinem Opfer und anderen den Abend verbracht. Der 22-Jährige soll keinen Angriff erwartet haben, er sei überrascht gewesen und habe sich daher nicht wehren können, teilte das Landgericht mit.

Als das Ehepaar den Bewusstlosen entdeckte, standen neben ihm laut Zeugen zwei Männer. Einer der beiden flüchtete, der zweite Mann hatte wohl ebenso wie das Ehepaar Erste Hilfe geleistet.