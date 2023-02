Bad Salzdetfurth - Nach 22 Jahren ohne Führerschein ist ein Autofahrer im Landkreis Hildesheim in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizei überprüfte den 45-Jährigen nach eigenen Angaben am Donnerstag in Bad Salzdetfurth. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seit 2001 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß. Es war aber auch nicht das erste Mal, dass er ohne Führerschein auffiel, deshalb muss der 45-Jährige nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Als erstes musste er am Donnerstag sein Auto stehenlassen und zu Fuß weitergehen.