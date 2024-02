Wolfsburg - Ein 21-Jähriger soll seine Ex-Partnerin in Wolfsburg mit einer Flasche angegriffen und schwer verletzt haben. Ob die Verletzungen lebensgefährlich sind, war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Morgen soll der Mann die 23-Jährige vor ihrer Wohnungstür im Stadtteil Westhagen attackiert haben. Sie wehrte sich, rief um Hilfe - und machte Nachbarn aufmerksam. Der 21-Jährige flüchtete, die Polizei nahm ihn nach kurzer Flucht in der Nähe fest. Die junge Frau kam ins Krankenhaus, im Falle des 21-Jährigen wurde den Angaben zufolge eine Blutprobe angeordnet. Ein Antrag auf Haftbefehl wurde demnach nicht gestellt. Die Ermittlungen dauern an.