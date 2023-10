Hildesheim - In Hildesheim hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen 21-jährigen Autofahrer stoppen können, der ohne Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zuvor hatte der Mann auf dem Kennedydamm versucht, sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach flüchtete er innerorts mit weit überhöhter Geschwindigkeit, wendete auf Grünstreifen, und fuhr auf Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In der Steuerwalder Straße habe man den Fahrer schließlich stoppen können, hieß es. Gegen den 21-Jährigen werde nun ermittelt.