Berlin - Ein Mann hat einem 21-Jährigen am Hermannplatz in Berlin-Neukölln mit einem spitzen Gegenstand in die Achselhöhle gestochen. Der junge Mann kam in der Nacht verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Ein Zeuge beobachtete demnach, wie sich zwei Männer dem 21-Jährigen von hinten näherten. Einer der beiden stach ihm laut Zeuge in die Achselhöhle, während der andere den Geldbeutel des Mannes aus der Hosentasche stahl. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten.