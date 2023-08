Hamburg/Hanstedt - Nachdem am Samstag im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd ein 21-Jähriger am U-Bahnhof Dehnhaide auf das Gleisbett gestoßen worden war, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Der 21 Jahre alte Guineer sei am Dienstagabend an seiner Wohnanschrift in Hanstedt (Landkreis Harburg) festgenommen worden. Ein Richter hatte am Mittwoch einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Das Opfer hatte sich nach dem Stoß ins Gleisbett am frühen Samstagmorgen noch rechtzeitig vor einer gerade einfahrenden U-Bahn auf den Bahnsteig retten können und blieb unverletzt. Zuvor hatten den Erkenntnissen zufolge der Verdächtige und das Opfer an der Bahnsteigkante eine Auseinandersetzung.