Einsatzkräfte finden nachts in einem Wald in Niebüll in Schleswig-Holstein eine Leiche. Die 21-Jährige war von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Die Ermittler vermuten ein Tötungsdelikt.

Flensburg - In einem Wald bei Niebüll im Nordwesten Schleswig-Holsteins ist die Leiche einer 21-jährigen Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Wie ein Polizeisprecher in Flensburg auf Anfrage sagte, wurde die Tote in der Nacht auf Samstag entdeckt. Die Mordkommission der Polizei habe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Sonntagabend.

21-Jährige zuvor als vermisst gemeldet

Die 21-jährige Bewohnerin einer Wohneinrichtung hatte laut Polizei am Freitag gegen 8.00 Uhr ihre Wohnung verlassen, um im Marschenpark westlich von Niebüll Sport zu treiben. Nachdem sie sich nicht wie vereinbart bei ihren Angehörigen gemeldet hatte, war die junge Frau am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Nach umfangreicher Suche bis in die Nacht sei der Leichnam schließlich gefunden worden.

Die Ermittlungen befinden sich den Angaben zufolge noch im Anfangsstadium. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sollten sich bei der Polizei melden. Zu einem möglichen Tatverdächtigen gab es zunächst keine Angaben.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor über den Leichenfund berichtet. Demnach hatte eine Passantin, die spät in der Nacht ihren Hund ausführte, den leblosen Körper neben einem Trampelpfad entdeckt und die Polizei alarmiert.