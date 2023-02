Halle - Während des Karnevalsumzug in Halle ist am Rosenmontag eine 21 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, jedoch sei unklar, welche Verletzungen sie genau erlitten hat, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die junge Frau wurde demnach während des Umzugs von einem Mottowagen erfasst.

Wie es zu dem Unfall kam, sei Teil der Ermittlungen, sagte die Sprecherin. Nach dem Unfall wurde der Umzug abgebrochen, der in diesem Jahr nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder starten konnte. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde laut Polizei abgesagt.