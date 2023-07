2023 bislang mehr Gewerbe an- und abgemeldet als 2022

Erfurt - Bei den Thüringer Gewerbeämtern sind in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mehr Gewerbeanmeldungen eingegangen als ein Jahr zuvor. Mit 5222 Anmeldungen lag deren Zahl um 10,4 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2022, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Auch die Zahl der Gewerbeabmeldungen ging zurück. 4851 Abmeldungen bedeuteten einen Rückgang um 8,4 Prozent. 100 Anmeldungen standen demnach 93 Geschäftsaufgaben gegenüber.

Bei mehr als drei Viertel der neu angemeldeten Gewerbe handelt es sich den Statistikern zufolge um Klein- und Nebenerwerbsbetriebe, Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Substanz wie Kapital- und Personengesellschaften oder Firmen mit Beschäftigten waren in der Minderheit. Ähnlich ist die Situation bei Gewerbeabmeldungen.

Bei den Branchen dominierten Autohändler und -werkstätten sowohl die An- als auch die Abmeldungen. Viel Bewegung habe es auch bei wirtschaftlichen Dienstleistungen gegeben, zu den etwa die Gebäudebetreuung, Zeitarbeit und Reisebüros gehören, so die Statistikbehörde. Hier seien 708 Gewerbe an- und 648 abgemeldet worden.