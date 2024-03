Halle - In den 377 Müllentsorgungsanlagen in Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2022 insgesamt 11,1 Millionen Tonnen Abfälle entsorgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Wert um 7 Prozent gesunken (12 Millionen Tonnen), teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Fast die Hälfte der angenommenen Abfälle stammte aus Sachsen-Anhalt. Die andere Hälfte kam aus anderen Bundesländern in den sachsen-anhaltischen Entsorgungsanlagen an. Etwas weniger als 3 Prozent kamen aus dem Ausland.