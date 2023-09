Braunsroda - Das Naturschutzprojekt Hohe Schrecke in Nordthüringen steht nach 14 Jahren kurz vor seinem Abschluss. Die dauerhafte Sicherung von großen zusammenhängenden Wildnisbereichen sei ein großer Erfolg, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke anlässlich einer Abschlussveranstaltung in Braunsroda (Kyffhäuserkreis) am Dienstag. „Insgesamt konnten rund 2000 Hektar große Waldbereiche mit größeren Anteilen älterer Buchenwaldbestände langfristig erhalten werden.“

Die Naturstiftung David hatte das Naturschutzprojekt mit einem Volumen von 14 Millionen Euro im Juli 2009 gestartet. Ziel war, den Naturschutzwert von insgesamt 8000 Hektar Wald und den umgebenden Kulturlandschaften zu erhalten. Seither sei die Privatisierung des Waldes gestoppt und die 2000 Hektar an besonders wertvollen Flächen dauerhaft als größere Wildnisgebiete gesichert worden.

Das Projekt endet offiziell am 31. Dezember 2023. Die Stiftung will danach weiterhin in der Region aktiv bleiben.