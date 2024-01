Steinfurt/Osnabrück - Verkehrsteilnehmer im Kreis Steinfurt müssen sich am Freitag auf erhebliche Einschränkungen auf den Straßen einstellen. Nach Angaben der Polizei hat eine Privatperson einen Protest gegen die Politik der Bundesregierung mit rund 2000 Fahrzeugen von Nordrhein-Westfalen nach Osnabrück in Niedersachsen angemeldet. Die Teilnehmer wollen mit Lastwagen, Autos und Traktoren neben anderen Punkten einen Kreisverkehr am Flughafen Münster-Osnabrück blockieren. Nach dem Start in Lengerich und Ladbergen ist die Abschlusskundgebung dann am Abend in Osnabrück geplant. Zuvor hatten mehrere Medien über den Protest berichtet.