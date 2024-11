Hannover - Stefan Leitl steht vor einem besonderen Jubiläum. Mit dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 absolviert der 47-Jährige am Samstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 (13.00 Uhr/Sky) seine 200. Partie als Trainer in der zweiten Liga. „Das bedeutet mir schon etwas, dass ich das in dieser Zeit geschafft habe“, sagte der Coach des Tabellenführers.

Am 25. August 2017 war Leitl zunächst interimsmäßig zum Cheftrainer des FC Ingolstadt befördert worden. Es folgten weitere 36 Partien bei den „Schanzern“ und 82 bei der SpVgg Greuther Fürth, die er in der Spielzeit 2021/22 auch in der Bundesliga betreute. Seit Beginn der Saison 2022/23 ist der gebürtige Münchner für Hannover 96 aktiv. Die Niedersachsen betreute er in bislang 80 Zweitliga-Begegnungen.

Warnung vor stabilen „Lilien“

Von den bisherigen Spielen gewann Leitl 78, 60 endeten Unentschieden und 61 gingen verloren. Der nächste Sieg soll am Samstag gegen Darmstadt folgen. Allerdings warnte der 96-Coach vor dem Tabellen-Zwölften aus Hessen, der seit fünf Liga-Spielen nicht mehr verloren und dabei 17 Treffer erzielt hat. Seit dem Trainerwechsel von Torsten Lieberknecht zu Florian Kohfeldt würden die Lilien „sehr stabil“ auftreten.