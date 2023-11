Berlin - Drei Kellerverschläge haben in einem Wohn- und Geschäftshaus in Treptow-Köpenick in den frühen Morgenstunden gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren am Mittwochfrüh rund 70 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. 20 Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden, verletzt worden sei jedoch niemand. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist die Brandursache bisher unklar und werde nun ermittelt. Auch die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.