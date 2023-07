Bremen - Weil er in einen Streit schlichtend eingreifen wollte, ist ein 20-Jähriger in Bremen mit einem Messer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der junge Mann hatte in der Nacht zum Samstag in der Nähe einer Diskothek im Bahnhofsviertel mitbekommen, wie sich mehrere ihm unbekannte Personen stritten. Als er schlichten wollte, soll ihm einer aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ein anderer mit einem Messer in einen Oberschenkel gestochen haben. Anschließend soll die acht- bis zehnköpfige Gruppe geflüchtet sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.