Magdeburg - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Magdeburg in den Gegenverkehr geraten und hat dort einen tödlichen Unfall verursacht. Sein Wagen sei am Mittwochnachmittag mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengeprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Am Steuer saß ein 69-Jähriger, der noch an der Unfallstelle starb. Der 20-Jährige und dessen Mitfahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Warum der junge Fahrer in den Gegenverkehr geraten war, war noch unklar.