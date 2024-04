Greiz - Bei einer Abiturfeier im Landkreis Greiz ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Der Abiturient sei von einem bislang unbekannten Täter in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mehrfach geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Sonntag über den Vorfall in der Nacht zum Samstag mit. Er habe eine Hirnblutung und mehrere Knochenbrüche erlitten. Mitschüler fanden den Verletzten außerhalb des Veranstaltungsortes der Feier und fuhren ihn ins Krankenhaus. Was sich genau abspielte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise.