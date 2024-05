Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 20-Jähriger unter Drogeneinfluss in Prenzlauer Berg mit einem gestohlenen Auto einen Unfall mit einem Streifenwagen gehabt. Polizisten wollten das Auto, in dem drei Menschen saßen, in der Nacht zum Montag kontrollieren, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Der Fahrer ignorierte jedoch den Angaben zufolge die Anhalte-Signale der Polizisten und flüchtete in hoher Geschwindigkeit vor mehreren Polizeiautos. Dabei überfuhr der 20-Jährige laut Polizei mehrere rote Ampeln.

Als er plötzlich stark abbremste, kam es demnach zum Unfall mit einem folgenden Streifenwagen. Der junge Mann fuhr weiter, bis alle drei Insassen das Auto - während es noch in Bewegung war - verließen und zu Fuß flüchteten, wie es hieß. Das Auto kam demnach an Tramgleisen zum Stehen. Polizisten nahmen den 20-Jährigen und seine 18 Jahre alte Beifahrerin vorläufig fest, die dritte Person flüchtete unerkannt.

Laut Polizei waren das Auto sowie die Kennzeichen gestohlen, der 20-Jährige stand unter Drogen und hatte keinen gültigen Führerschein. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung.